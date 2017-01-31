Совладелец Дэвид Салливан рассказал о взаимоотношениях полузащитника с клубом в последние месяцы.

«Где-то последние 6-8 недель Пайет ни с кем не общался в команде. Во время обеда он сидел в углу комнаты, изолировав себя ото всех.

До этого Пайет был бодрым и довольным, пожимал всем руку перед матчем. Может, это была какая-то особая тактика или что-то поменялось в его голове. Команда и тренер хотели, чтобы он покинул клуб. Хотели этого по-настоящему.

И как бы нам, руководству, ни хотелось оставить его в составе, мы не могли пойти против коллективного желания команды и тренера.

Можно было оставить его тренироваться в дубле еще 6 месяцев – это бы стоило нам 2-3 миллиона фунтов по зарплате. И мы думали об этом, потому что предложенные деньги «Марселем» нас не устраивали. Французам повезло, что мы согласились продать игрока за 25 млн фунтов. Считаю, на открытом рынке он стоит больше.

Пайет отказался от зарплаты за январь – это где-то еще 400-500 тысяч фунтов. Это помогло осуществить сделку. Потому что мы считали так: игрок отказался играть в январе – почему мы должны платить ему зарплату за этот месяц?» – сказал Салливан.

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