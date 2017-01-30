Димитри Пайет: «Мне было некомфортно в «Вест Хэме», я захотел стать частью чемпионского проекта «Марселя»
Полузащитник Димитри Пайет прокомментировал свое возвращение в «Марсель».
«Я очень хотел вернуться в «Марсель». Здесь мой дом, который я очень хорошо знаю. Я хотел вернуться сюда и стать частью чемпионского проекта «Марселя». Возвращаясь в лигу 1 в статусе игрока сборной Франции, думаю, что знаю, как играть под давлением.
Я провел исключительный сезон в «Вест Хэме», у меня приятные воспоминания о болельщиках. Возвращение в «Марсель» – это мой личный выбор, который я совершил сам. Я чувствовал себя в «Вест Хэме» не очень комфортно, мне нужно было вернуться на родину.
Марсель – великолепный город для жизни здесь, «Велодром» – невероятный стадион. Я уже пообщался с игроками, они рады моему возвращению. Переход Эвра стал для меня сюрпризом, принимая решение, я еще об этом не знал.
Я уже нахожусь в распоряжении тренера, тренируюсь в общей группе и готов играть. Цель «Марселя» в этом сезоне – попадание в еврокубки. Будет сложно забраться в первую тройку», – сказал Пайет.
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