Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Марсель» объявил о трансфере Пайета

    Теги Марсель Димитри Пайет Вест Хэм премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы фото

    Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет прошел медосмотр в «Марселе» и подписал с французским клубом контракт на 4,5 года.

    Официальная презентация 29-летнего игрока состоится сегодня. Пайет уже выступал за «Марсель» в 2013–2015 годах.

    Ранее стало известно, что за Пайета «Марсель» заплатит 25 миллионов фунтов.

    В сентябре хавбек получил бонус в размере 1 миллиона фунтов за лояльность и продление соглашения с «Вест Хэмом», но в январе отказался играть за лондонский клуб и был отстранен от тренировок с первой командой.

    В 18 матчах текущего чемпионата Англии на счету Пайета 2 гола и 6 результативных передач.

    фото: официальный сайт «Марселя».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться