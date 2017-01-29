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    Эксперт ESPN: «Слова Моуринью после матча с «Халлом»? Он просто клоун»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью судьи Кубок английской лиги Халл Маркос Рохо Крэйг Берли

    Бывший полузащитник сборной Шотландии и «Челси», а ныне эксперт ESPN Крэйг Берли раскритиковал главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью за его слова после ответного полуфинала Кубка английской лиги с «Халлом» (1:2, первый матч – 2:0).

    Португалец остался недоволен судейством и заявил, что «Манчестер Юнайтед» не проиграл этот матч, а сыграл вничью.

    «В тот момент, когда кажется, что Моуринью огибает все углы и давление на его коллегу из «Манчестер Сити» усиливается, он выходит к прессе вот с этим.

    Абсолютный клоун, просто абсолютный. Там был пенальти, Рохо потянул соперника. Выходить с этим к прессе – нонсенс. Просто стыдно», – сказал Берли.

    Жозе Моуринью: «Мы не проиграли, матч закончился вничью 1:1»

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