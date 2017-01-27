«Халл» прервал 17-матчевую беспроигрышную серию «МЮ»

в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги уступил (1:2, первая игра – 2:0).

Таким образом, прервалась 17-матчевая беспроигрышная серия команды Жозе Моуринью.

Последний раз «МЮ» проигрывал 3 ноября на групповом этапе Лиги Европы «Фенербахче» (1:2).

С тех пор манкунианцы одержали 12 побед и раз сыграли 5 вничью.

При этом в последних трех матчах «Манчестер Юнайтед» не может одержать победу.