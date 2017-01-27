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    «Халл» прервал 17-матчевую беспроигрышную серию «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Кубок английской лиги Халл

    «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги уступил «Халлу» (1:2, первая игра – 2:0).

    Таким образом, прервалась 17-матчевая беспроигрышная серия команды Жозе Моуринью. 

    Последний раз «МЮ» проигрывал 3 ноября на групповом этапе Лиги Европы «Фенербахче» (1:2).

    С тех пор манкунианцы одержали 12 побед и раз сыграли 5 вничью.

    При этом в последних трех матчах «Манчестер Юнайтед» не может одержать победу. 

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