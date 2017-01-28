Тренер Юрген Клопп дал комментарии после матча с «Вулверхэмптоном» (1:2) и вылета из Кубка Англии.

«Мы играли очень плохо. Мы плохо начали и не смогли по-настоящему прибавить. Все это видели. После такого матча мало чего хорошего можно сказать. Тяжело объяснить случившееся.

Начало матча сразу же придало сопернику уверенности. Мы, очевидно, оказались неготовы. Наша команда владела мячом, потом потеряла его, затем случился фол, и стандарт привел к голу. После этого мы старались что-то сделать, однако были недостаточно хороши.

Во втором тайме было лучше, но хуже быть просто не могло. У меня немного слов.

Я ответственен за формирование состава на игру. И мне не позволено винить отдельно взятого футболиста. Конечно, наблюдая за игроками в таких ситуациях, многое о них узнаешь. Но ответственность лежит на мне», – сказал немец.