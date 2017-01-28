Нападающий «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре близок к переходу в , сообщает AllNigeriaSoccer.com.

По информации источника, футболист и московский клуб согласовали контракт на 4,5 года. Ожидается, что нападающий в ближайшие дни будет представлен в качестве игрока ЦСКА.

Футболист уже выступал за московскую команду в прошлом сезоне на правах аренды. Нигериец забил 3 гола в 10 матчах за ЦСКА.

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