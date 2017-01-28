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    AllNigeriaSoccer.com: Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Китай Гуанчжоу Фули Аарон Оланаре

    Нападающий «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре близок к переходу в ЦСКА, сообщает AllNigeriaSoccer.com.

    По информации источника, футболист и московский клуб согласовали контракт на 4,5 года. Ожидается, что нападающий в ближайшие дни будет представлен в качестве игрока ЦСКА.

    Футболист уже выступал за московскую команду в прошлом сезоне на правах аренды. Нигериец забил 3 гола в 10 матчах за ЦСКА.

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