AllNigeriaSoccer.com: Оланаре в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА
Нападающий «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре близок к переходу в ЦСКА, сообщает AllNigeriaSoccer.com.
По информации источника, футболист и московский клуб согласовали контракт на 4,5 года. Ожидается, что нападающий в ближайшие дни будет представлен в качестве игрока ЦСКА.
Футболист уже выступал за московскую команду в прошлом сезоне на правах аренды. Нигериец забил 3 гола в 10 матчах за ЦСКА.
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