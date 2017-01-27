«Зенит» отправился на второй сбор в Испанию без Александра Кержакова и Новосельцева

Сегодня «Зенит» отправился на второй тренировочный сбор в Испанию. Тренерский штаб вызвал на сборы 30 игроков.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Вукашин Йованович, Евгений Чернов, Сергей Зуйков, Никита Каккоев.

Полузащитники: Данни, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Маурисио, Павел Могилевец, Йоан Молло, Олег Шатов, Эрнани, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Леон Мусаев, Даниил Лесовой.

Нападающие: Александр Кокорин, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

Отметим, что в состав не попали нападающий Александр Кержаков и защитник Иван Новосельцев.

«Зенит» будет тренироваться в Аликанте с 27 января по 6 февраля и проведет пять контрольных матчей против «Волеренги», «Легии», «Одда», «Спарты» и «Оденсе».