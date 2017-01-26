Финал Кубка России планируется провести в Сочи или на «Крестовском» 1-3 мая

Глава РФС и вице-премьер РФ по вопросам спорта рассказал, что финал Кубка России-2016/17 пройдет в Сочи.

«Лига заседала, они ищут дату в календаре. Этот год особенный, проводится конфедераций, поэтому [финал Кубка России] нам нужно провести в районе 1-3 мая.

А место – это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет [на «Зенит-Арене»], поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций», – сказал Мутко.