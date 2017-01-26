Финал Кубка России планируется провести в Сочи или на «Крестовском» 1-3 мая
Глава РФС и вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко рассказал, что финал Кубка России-2016/17 пройдет в Сочи.
«Лига заседала, они ищут дату в календаре. Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому [финал Кубка России] нам нужно провести в районе 1-3 мая.
А место – это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет [на «Зенит-Арене»], поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций», – сказал Мутко.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.