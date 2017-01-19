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    Бушманов станет главным тренером молодежной сборной России

    Теги Спартак Никита Симонян сборная России U-21 РФС ФНЛ Евгений Бушманов Спартак-2

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов возглавит молодежную сборную России.

    Об этом сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян. 

    «Тренером молодежной сборной будет Евгений Бушманов. Мы ему предложили, он дал добро.

    Кто будет тренером «Спартака-2», надо спрашивать в клубе», – сказал Симонян.

    Бушманов работал в «Спартаке-2» с 2013 года. Под его руководством команда вышла из второго дивизиона в ФНЛ, где в данный момент занимает 6-е место. 

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