Бушманов станет главным тренером молодежной сборной России
Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов возглавит молодежную сборную России.
Об этом сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.
«Тренером молодежной сборной будет Евгений Бушманов. Мы ему предложили, он дал добро.
Кто будет тренером «Спартака-2», надо спрашивать в клубе», – сказал Симонян.
Бушманов работал в «Спартаке-2» с 2013 года. Под его руководством команда вышла из второго дивизиона в ФНЛ, где в данный момент занимает 6-е место.
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