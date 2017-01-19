Бушманов станет главным тренером молодежной сборной России

Главный тренер «Спартака-2» возглавит молодежную сборную России.

Об этом сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

«Тренером молодежной сборной будет Евгений Бушманов. Мы ему предложили, он дал добро.

Кто будет тренером «Спартака-2», надо спрашивать в клубе», – сказал Симонян.

Бушманов работал в «Спартаке-2» с 2013 года. Под его руководством команда вышла из второго дивизиона в ФНЛ, где в данный момент занимает 6-е место.