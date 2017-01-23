Первые 10 тысяч зрителей протестируют «Крестовский» 11 февраля

Первое тестовое мероприятие на стадионе пройдет 11 февраля. В тесте под названием «Первый посетитель» примут участие 10 тысяч человек.

«Хочешь войти в историю и стать одним из первых посетителей стадиона «Санкт-Петербург Арена»? 11 февраля 2017 года 10 000 посетителей стадиона получат возможность первыми увидеть и технически проверить стадион на его готовность к важным событиям, которые ему скоро предстоит принять.

Задача этого события – не только увидеть своими глазами это грандиозное сооружение, но и помочь протестировать его пропускные возможности, способность принимать большую аудиторию.

Это будет живая, настоящая и народная проверка. Для того чтобы попасть в число этих 10 000 самых удачливых, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта и распечатать свой билет. О том, что будет происходить на стадионе в этот день, вы узнаете уже на трибунах», – говорится в заявлении стадиона.

По информации ТАСС, в программе мероприятия значатся мотошоу, использование сувенирной продукции и фотографирование участников.

Стадион в Петербурге достроили. И как он?