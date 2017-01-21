Комитет по строительству Санкт-Петербурга направил в банки претензии по стадиону «Крестовский» на 3,8 млрд рублей

Комитет по строительству Санкт-Петербурга направил претензии в банки по вопросам, касающимся строительства стадиона «Крестовский» на общую сумму около 3,84 млрд рублей, сообщил представитель комитета по строительству.

«Комитетом по строительству направлены требования в Банк ВТБ, «Банк Москвы» на сумму 3 686 395 791,63 рублей и в ПАО «АК Банк» на 151 520 276,03 рублей. Предъявленные требования по банковским гарантиям по контрактам, касающихся строительства стадиона в 2015-2016 годах, до настоящего времени не удовлетворены», – говорится в сообщении.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. В ближайшие 3-4 месяца предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА.

Власти Санкт-Петербурга летом выбрали нового генерального подрядчика стадиона – компанию «Метрострой», которая достраивала объект. Предыдущим генподрядчиком был «Инжтрансстрой-СПБ».

«В адрес заказчика нами были выданы банковские гарантии, они обеспечивали возвратность аванса. При расторжении контракта по этим банковским гарантиям было предъявлено требование заказчика. Аванс мы потратили при взаимодействии с заказчиком через управляемые счета, целевым образом использовали аванс.

Никаких требований по официальным каналам связи нам не поступало. Нам никто не вручал тех требований, которые озвучены, какая-то накладка. Есть ранее выставленные требования – порядка 3 млрд рублей. Мы считаем, что в этих рамках и остаемся. Те цифры, которые озвучиваются со стороны заказчика, мягко говоря, очень большие. Я не понимаю основания для этих цифр», – прокомментировал ситуацию гендиректор «Инжтрансстрой-СПБ» Виталий Лазуткин.