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    Таш Саркисян покинул пост главного редактора спортивных трансляций «Матч ТВ»

    Теги телевидение Таш Саркисян Матч ТВ

    Главный редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Арташес Саркисян покинул свой пост.

    Он перешел на работу в другую часть холдинга «Газпром-медиа» – «Газпром-медиа Развлекательное ТВ». Кто займет должность Саркисяна, не сообщается. Он работал на «Матч ТВ» с момента его основания.

    «Я благодарен оказанному мне доверию и предоставленной уникальной возможности стать частью команды «Матч ТВ» на самом сложном этапе – в первый год вещания. Вместе мы росли и развивались, пытались сделать все как можно лучше и добились признания зрителей. Работа проделана существенная, и я горжусь результатом нашей команды», – поделился мыслями Саркисян.

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