Таш Саркисян покинул пост главного редактора спортивных трансляций «Матч ТВ»

Главный редактор спортивных трансляций Арташес Саркисян покинул свой пост.

Он перешел на работу в другую часть холдинга «Газпром-медиа» – «Газпром-медиа Развлекательное ТВ». Кто займет должность Саркисяна, не сообщается. Он работал на с момента его основания.

«Я благодарен оказанному мне доверию и предоставленной уникальной возможности стать частью команды «Матч ТВ» на самом сложном этапе – в первый год вещания. Вместе мы росли и развивались, пытались сделать все как можно лучше и добились признания зрителей. Работа проделана существенная, и я горжусь результатом нашей команды», – поделился мыслями Саркисян.