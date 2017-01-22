Игрок «Малаги» Хуанпи: «Второй гол «Реал» забил из офсайда, и это нас убило»
Полузащитник «Малаги» Хуанпи поделился впечатлениями после поражения от «Реала».
«Мы неплохо начали первый тайм, у нас были моменты, мы попали в штангу, но затем «Реал» забил со стандарта, а второй гол из офсайда убил нас.
Мы должны прибавить при игре на стандартных положениях. «Реал» дважды забил благодаря этому, нам нужно действовать лучше», – сказал Хуанпи.
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