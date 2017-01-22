Полузащитник «Малаги» Хуанпи поделился впечатлениями после поражения от .

«Мы неплохо начали первый тайм, у нас были моменты, мы попали в штангу, но затем «Реал» забил со стандарта, а второй гол из офсайда убил нас.

Мы должны прибавить при игре на стандартных положениях. «Реал» дважды забил благодаря этому, нам нужно действовать лучше», – сказал Хуанпи.