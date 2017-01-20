Арсен Венгер: «Угроза для Европы в том, что предложения из Китая станут эталоном. С этим невозможном конкурировать»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о трансферной политике китайских клубов.
«Угроза в том, что китайские предложения станут эталоном для Европы. С этим невозможном конкурировать.
Это вызывает беспокойство, но подобное происходило в Европе и раньше, происходит всегда, если ты в клубе поменьше.
Иногда мы не могли конкурировать с клубами побольше, которые забирали наших игроков. Это может происходить и внутри страны.
Профессиональный футболист хочет совместить две вещи: игру в сильнейшей лиге мира против сильнейших команд и максимальную зарплату.
Считаю, что Англия в этом смысле – оптимальный вариант, так что я не вижу причин, почему бы игроки хотели покинуть АПЛ.
Китай двигается вперед, и я очень рад, что футбол становится таким популярным видом спорта в этой стране. Но думаю, большинство игроков больших клубов будет оставаться в Европе», – сказал Венгер.
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