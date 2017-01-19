Широков не будет возобновлять игровую карьеру

Бывший капитан сборной России Роман Широков сообщил, что не возобновит игровую карьеру.

Осенью Широков стал руководителем совета Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ).

«Карьеру футболиста не продолжу. Был вариант с , который меня устраивал по всем параметрам.

Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали.

У нас собралась отличная команда, и мне не хочется ее бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера», – заявил Широков.

Напомним, 35-летний хавбек завершил карьеру по окончании сезона-2015/16.