Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Широков не будет возобновлять игровую карьеру

    Теги Роман Широков Премьер-лига Россия Урал Общероссийский профессиональный союз футболистов

    Бывший капитан сборной России Роман Широков сообщил, что не возобновит игровую карьеру.

    Осенью Широков стал руководителем совета Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ).

    «Карьеру футболиста не продолжу. Был вариант с «Уралом», который меня устраивал по всем параметрам.

    Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали.

    У нас собралась отличная команда, и мне не хочется ее бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера», – заявил Широков.

    Напомним, 35-летний хавбек завершил карьеру по окончании сезона-2015/16.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться