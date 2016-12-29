Президент Григорий Иванов рассказал о трансферных планах клуба и переговорах с Романом Широковым.

«Конечно, еще будут один-два новичка. Мы хотим усилить вратарскую позицию. И все-таки нам нужен еще один футболист в середину поля, где после ухода Асеведо у нас нет такого футболиста, который может отдать последний пас, который может доставить мяч до нападающих, чтобы те забили гол. На эту позицию мы ищем игрока. Накануне буквально мы подписали молодого парня из , заключили также контракт с молодым игроком из «Енисея».

Обоих футболистов – и Никиту Глушкова, и Александра Ломакина – мы приобрели. У каждого из них в контрактах была прописана сумма отступных. Также взял из своего предыдущего клуба «Славия» правого полузащитника Николая Димитрова. Наш главный тренер очень на него надеется и говорит, что он принесет нам очень большую пользу.

Конечно, хотим усилить и нападение. Это самая проблемная линия. Но это не только у нас проблема: во всем мире клубы ищут нападающих. А нападающие как динозавры вымирают – их нет и нет. Пока не можем найти достойного забивного форварда. Своего пока воспитать тоже очень сложно. У нас есть молодой нападающий – Артем Юсупов . Я думаю, что мы его отпустим в аренду в команду «Спартак-2», хотим, чтобы он сыграл в . Они готовы его просмотреть.

Мы поставили условие: отпускаем только во вторую команду, не в молодежку. Посмотрим, как он себя проявит. Вообще, нападающих ищем постоянно. Селекционеры устали, наверное, смотреть. Приходят утром на работу и до позднего вечера просматривают различных игроков атаки – футболистов со всех стран мира. Надеемся на Конате, но думаю, что пока он все равно еще «сыроват», хотя определенные задатки у него есть.

Уходит из «Урала» . Хотя пока об этом официально еще говорить рано. У него заканчивается контракт, и он сказал нам, что если ничего не получится с трудоустройством в другом клубе, то он вернется в Екатеринбург. Хотя с другой стороны, если мы сейчас усилимся хорошим центральным защитником, то Фонтанелло можно будет уже и не брать.

От нас он уходит в никуда. У него пока нет предложений от других команд. В ближайшее время мы проведем переговоры с центральным защитником, который может стать нашим новичком. Если подпишем контракт, то сразу же опубликуем эту информацию на официальном сайте.

С Романом Широковым мы провели переговоры. Я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не из-за денег, а из-за любви к футболу, и приехал к нам на небольшую зарплату, то у Широкова возникают вопросы об условиях, которые мы можем ему предложить.

Не знаю, как получится. Человек долго не играл, хотя главный тренер говорит, что если бы Широков пришел в «Урал», то для нас в середине поля такой игрок был бы полезен. Хотя бы на оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что получится. Наши условия я его агенту сказал. Они взяли паузу, чтобы подумать. Думаю, что к первым сборам какая-то информация по этому поводу появится», – сказал Иванов.