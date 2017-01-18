Гендиректор стадиона «Краснодара» перейдет работать на «Крестовский»

Генеральный директор стадиона «Краснодара» Алексей Жуковин переедет в Санкт-Петербург и перейдет на работу в структурах .

По информации «Фонтанки», Жуковин займет должность заместителя гендиректора компании «Зенит-Арена», которой должен перейти в управление футбольный стадион .

С 2011 по 2014 год Жуковин работал на «Арене Львов», позже перешел на работу в .

Функционер должен приступить к обязанностям на следующей неделе и уже приехал в Петербург, чтобы ознакомиться со стадионом.