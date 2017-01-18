Тренер Мирча Луческу поделился мыслями по окончании игры с (1:1).

– Хорошая тренировка с хорошей командой. Были видны амбиции «Видеотона» и очень хорошая организация оборонительных действий. Не слишком довольны первым таймом, поскольку играли медленно. Возможно, наслоилась усталость. Это была тренировка, которая позволила нам сыграть против сильного соперника.



– тяжело пока играть больше 20 минут?

– Еще видна легкая боязнь. Мы просим Данни, чтобы он поменьше участвовал в единоборствах и меньше входил в контакт с соперниками. Я даже прошу его, чтобы он откатывался в те зоны, где меньше соперников, и играл на чистых мячах. Особенно это касается концовки матча, когда выходят агрессивные футболисты у соперника и Данни могут нанести травму.



– Вчера в приехал Луис Адриано, который назвал вас своим отцом в футболе и сказал, что хочет с вами встретиться. Как бы вы прокомментировали этот переход?

– Это футболист, который попал в «Шахтер» в 18-19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие. Он выиграл конкуренцию у Морено, Гладкого и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо. Для «Шахтера» уход Адриано стал потерей.

В Италии у Луиса не получилось, скорее всего, не адаптировался к серии А. Конечно, это другой чемпионат и игра «Шахтера» была комбинационного плана, а он выступал наконечником. В Италии по-другому, часто играют на контратаках. Адриано должен был решать моменты скорее индивидуально, чем в ходе командной игры. Я, конечно, желаю Луису успехов в чемпионате и персонально, но не против нас, – сказал Луческу.

Луис Адриано: «Буду максимально выкладываться в игре против Луческу»