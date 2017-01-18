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    Мирча Луческу: «Желаю Луису Адриано успехов в чемпионате, но не против «Зенита»

    Теги Спартак Зенит Данни Луис Адриано Премьер-лига Россия Видеотон высшая лига Венгрия товарищеские матчи (клубы) Мирча Луческу

    Тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мыслями по окончании игры с «Видеотоном» (1:1).

    – Хорошая тренировка с хорошей командой. Были видны амбиции «Видеотона» и очень хорошая организация оборонительных действий. Не слишком довольны первым таймом, поскольку играли медленно. Возможно, наслоилась усталость. Это была тренировка, которая позволила нам сыграть против сильного соперника.

    Данни тяжело пока играть больше 20 минут?

    – Еще видна легкая боязнь. Мы просим Данни, чтобы он поменьше участвовал в единоборствах и меньше входил в контакт с соперниками. Я даже прошу его, чтобы он откатывался в те зоны, где меньше соперников, и играл на чистых мячах. Особенно это касается концовки матча, когда выходят агрессивные футболисты у соперника и Данни могут нанести травму.

    – Вчера в «Спартак» приехал Луис Адриано, который назвал вас своим отцом в футболе и сказал, что хочет с вами встретиться. Как бы вы прокомментировали этот переход?

    – Это футболист, который попал в «Шахтер» в 18-19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие. Он выиграл конкуренцию у Морено, Гладкого и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо. Для «Шахтера» уход Адриано стал потерей.

    В Италии у Луиса не получилось, скорее всего, не адаптировался к серии А. Конечно, это другой чемпионат и игра «Шахтера» была комбинационного плана, а он выступал наконечником. В Италии по-другому, часто играют на контратаках. Адриано должен был решать моменты скорее индивидуально, чем в ходе командной игры. Я, конечно, желаю Луису успехов в чемпионате и персонально, но не против нас, – сказал Луческу.

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