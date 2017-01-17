Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Луис Адриано: «Буду максимально выкладываться в игре против Луческу»

    Теги Спартак Зенит Луис Адриано Премьер-лига Россия Мирча Луческу Алекс Мескини Фернандо

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано посетил музей московского клуба и передал впечатления.

    «Я очень горд оказаться здесь и рад, что моя майка тоже останется в этом музее. Я разговаривал с Алексом. Он сказал, что в «Спартаке» очень уютно, здесь очень хорошие болельщики. Здесь очень приятно находиться.

    Безусловно, моя цель – первое место. Я знаю, что мы опережаем «Зенит» на пять очков. Буду с честью защищать цвета «Спартака», чтобы помочь команде стать чемпионом. 

    Сейчас чувствую себя очень хорошо, но немного устал. Перелет и подписание контракта – это слегка утомило. А вообще я готов.

    У меня было хорошее прошлое в «Шахтере». Сделаю все, чтобы в «Спартаке» показать куда более высокий уровень, чем там. Буду максимально выкладываться в игре против Луческу. Я считаю его почти своим отцом. Для меня это будет важный матч.

    В «Спартаке» знаю Фернандо, с которым мы вместе играли в «Шахтере». С другими пока не знаком. Я рад играть за «Спартак», – сказал бразилец.

    Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу сейчас работает с «Зенитом».

    Луис Адриано и Самедов в «Спартаке», Молло в «Зените»: все трансферы России

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться