Нападающий Луис Адриано посетил музей московского клуба и передал впечатления.

«Я очень горд оказаться здесь и рад, что моя майка тоже останется в этом музее. Я разговаривал с Алексом. Он сказал, что в «Спартаке» очень уютно, здесь очень хорошие болельщики. Здесь очень приятно находиться.

Безусловно, моя цель – первое место. Я знаю, что мы опережаем «Зенит» на пять очков. Буду с честью защищать цвета «Спартака», чтобы помочь команде стать чемпионом.

Сейчас чувствую себя очень хорошо, но немного устал. Перелет и подписание контракта – это слегка утомило. А вообще я готов.

У меня было хорошее прошлое в «Шахтере». Сделаю все, чтобы в «Спартаке» показать куда более высокий уровень, чем там. Буду максимально выкладываться в игре против Луческу. Я считаю его почти своим отцом. Для меня это будет важный матч.

В «Спартаке» знаю , с которым мы вместе играли в «Шахтере». С другими пока не знаком. Я рад играть за «Спартак», – сказал бразилец.

Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу сейчас работает с .

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