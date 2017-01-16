Пайет договорился о контракте с «Марселем», игроком интересуется клуб из Китая

Руководители «Марселя» сегодня проведут решающий раунд переговоров о трансфере полузащитника Димитри Пайета.

Президент клуба Жак-Анри Эйро и спортивный директор прибыли в Лондон, где намерены увеличить первоначальное предложение – 22 миллиона евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

Сам 29-летний хавбек сборной Франции уже договорился об условиях контракта с .

Однако ситуация осложняется тем, что Пайетом в посдедние дни заинтересовался один китайский клуб. Кроме того, «Вест Хэм» оценивает игрока в 40 миллионов фунтов.

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