Пайет договорился о контракте с «Марселем», игроком интересуется клуб из Китая
Руководители «Марселя» сегодня проведут решающий раунд переговоров о трансфере полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета.
Президент клуба Жак-Анри Эйро и спортивный директор Андони Субисаррета прибыли в Лондон, где намерены увеличить первоначальное предложение – 22 миллиона евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.
Сам 29-летний хавбек сборной Франции уже договорился об условиях контракта с «Марселем».
Однако ситуация осложняется тем, что Пайетом в посдедние дни заинтересовался один китайский клуб. Кроме того, «Вест Хэм» оценивает игрока в 40 миллионов фунтов.
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