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    Пайет договорился о контракте с «Марселем», игроком интересуется клуб из Китая

    Теги Марсель Димитри Пайет Вест Хэм премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Китай Андони Субисаррета

    Руководители «Марселя» сегодня проведут решающий раунд переговоров о трансфере полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета.

    Президент клуба Жак-Анри Эйро и спортивный директор Андони Субисаррета прибыли в Лондон, где намерены увеличить первоначальное предложение – 22 миллиона евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

    Сам 29-летний хавбек сборной Франции уже договорился об условиях контракта с «Марселем».

    Однако ситуация осложняется тем, что Пайетом в посдедние дни заинтересовался один китайский клуб. Кроме того, «Вест Хэм» оценивает игрока в 40 миллионов фунтов.

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