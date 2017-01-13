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    «Вест Хэм» готов продать Пайета и оценивает его в 40 млн фунтов

    Теги Марсель Димитри Пайет Вест Хэм премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы

    Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет может сменить команду в зимнее трансферное окно.

    Главный тренер лондонцев Славен Билич рассказал, что 29-летний хавбек сборной Франции заявил о нежелании играть за «Вест Хэм» и подтвердил свои намерения через несколько дней.

    Изначально клуб не собирался продавать Пайета, но теперь собирается выручить за него как можно более солидную сумму.

    Англичане уже отказались продать Пайета в «Марсель» за 20 миллионов фунтов. Новый владелец французской команды может увеличить предложение до 30 миллионов.

    Пайет перешел в «Вест Хэм» летом 2015 года примерно за 10 миллионов фунтов. Сейчас в Лондоне его оценивают в 40 миллионов.

    В 18 матчах АПЛ этого сезона Пайет забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.

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