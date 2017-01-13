«Вест Хэм» готов продать Пайета и оценивает его в 40 млн фунтов
Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет может сменить команду в зимнее трансферное окно.
Главный тренер лондонцев Славен Билич рассказал, что 29-летний хавбек сборной Франции заявил о нежелании играть за «Вест Хэм» и подтвердил свои намерения через несколько дней.
Изначально клуб не собирался продавать Пайета, но теперь собирается выручить за него как можно более солидную сумму.
Англичане уже отказались продать Пайета в «Марсель» за 20 миллионов фунтов. Новый владелец французской команды может увеличить предложение до 30 миллионов.
Пайет перешел в «Вест Хэм» летом 2015 года примерно за 10 миллионов фунтов. Сейчас в Лондоне его оценивают в 40 миллионов.
В 18 матчах АПЛ этого сезона Пайет забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.