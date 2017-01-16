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    Зинедин Зидан: «Пятиминутная расслабленность стоила нам победы»

    Теги Реал Мадрид Севилья примера Испания Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча чемпионата Испании с «Севильей» (1:2).

    «Мы расслабились на пять минут, и этого было достаточно, чтобы упустить победу. Тяжело принять такой результат, учитывая ход игры, но это футбол. Это поражение послужит нам мотивацией к следующему матчу.

    Логично, что в какой-то день беспроигрышная серия подходит к концу. Я всегда говорил, что сезон будет трудным.

    Серхио Рамос? Горжусь нашим капитаном. Он провел великолепный матч, а автоголы – часть футбола. Он показал характер.

    «Севилья» продемонстрировала, что реально претендует на титул. Ну, а нам обидно, ведь проигрывать всегда неприятно. Но мы проанализируем игру и посмотрим, что нужно улучшить. Будем и дальше упорно работать», – сказал Зидан.

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