Главный тренер Зинедин Зидан подвел итоги матча чемпионата Испании с «Севильей» (1:2).

«Мы расслабились на пять минут, и этого было достаточно, чтобы упустить победу. Тяжело принять такой результат, учитывая ход игры, но это футбол. Это поражение послужит нам мотивацией к следующему матчу.

Логично, что в какой-то день беспроигрышная серия подходит к концу. Я всегда говорил, что сезон будет трудным.

Серхио Рамос? Горжусь нашим капитаном. Он провел великолепный матч, а автоголы – часть футбола. Он показал характер.

продемонстрировала, что реально претендует на титул. Ну, а нам обидно, ведь проигрывать всегда неприятно. Но мы проанализируем игру и посмотрим, что нужно улучшить. Будем и дальше упорно работать», – сказал Зидан.