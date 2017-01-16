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    Роналду повторил рекорд Уго Санчеса по количеству забитых пенальти в примере

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Севилья примера Испания Уго Санчес

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:2).

    Таким образом, португалец сравнялся с бывшим футболистом мадридской команды Уго Санчесом и теперь делит с ним первое место по числу забитых пенальти в истории примеры – по 56 голов с 11-метровой отметки.

    Всего на счету 31-летнего форварда в текущем сезоне 12 голов в 13 матчах чемпионата Испании.

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