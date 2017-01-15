Витцель прибыл в расположение «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витцель приехал в Китай.

28-летний бельгиец прибыл в расположение своего нового клуба – «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Добро пожаловать в семью «Тяньцзинь Цюаньцзянь», – написал в своем твиттере главный тренер команды Фабио Каннаваро.

«Зенит» выручил от продажи Витцеля 21 миллион евро, за 4 года в Китае хавбек заработает около 80 миллионов.