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    Витцель прибыл в расположение «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

    Теги Зенит Фабио Каннаваро высшая лига Китай Аксель Витцель Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витцель приехал в Китай.

    28-летний бельгиец прибыл в расположение своего нового клуба – «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    «Добро пожаловать в семью «Тяньцзинь Цюаньцзянь», – написал в своем твиттере главный тренер команды Фабио Каннаваро.

    «Зенит» выручил от продажи Витцеля 21 миллион евро, за 4 года в Китае хавбек заработает около 80 миллионов.

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