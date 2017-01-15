Витцель прибыл в расположение «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витцель приехал в Китай.
28-летний бельгиец прибыл в расположение своего нового клуба – «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Добро пожаловать в семью «Тяньцзинь Цюаньцзянь», – написал в своем твиттере главный тренер команды Фабио Каннаваро.
«Зенит» выручил от продажи Витцеля 21 миллион евро, за 4 года в Китае хавбек заработает около 80 миллионов.
Welcome to Tianjin Quanjian family💪🏻💪🏻💪🏻🇨🇳🇨🇳🇨🇳 @axelwitsel28 pic.twitter.com/6Fgoe8Zhcj— Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) 15 января 2017 г.
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