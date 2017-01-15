«Челси» разгромил «Лестер», российская победа в лыжном спринте и на ралли «Дакар» и другие новости дня

1. «Челси» разгромил «Лестер» (3:0), «Барселона» еще круче обошлась с «Лас-Пальмасом» (5:0).

2. Из пары Моуринью – Гвардиола только один попал в список 10 лучших тренеров в истории.

3. Кайса Мякяряйнен выиграла спринт в Рупольдинге, лучшая россиянка – в топ-15.

4. Самая популярная новость дня – «Зенит» в топ-10 европейских клубов по прибыли.

5. Наталья Матвеева выиграла лыжный спринт в Тоблахе – давно российские девушки не побеждали.

6. Сергей Карякин (не шахматист) выиграл Дакар-2017 на квадроцикле. Коротко про него.

7. Малкин забил, но «Питтсбург» все равно проиграл. Ягр обновил рекорд НХЛ, все результаты – здесь.

8. В НБА «Клипперс» победили «Лейкерс». Все результаты – тут.

9. В КХЛ «Ак Барс» проиграл «Витязю», все результаты дня – здесь.

10. Флойд недоволен деньгами, которые ему хотят предложить за боксерский поединок против Макгрегора.

11. Самого популярного российского гандболиста Константина Игропуло не взяли на чемпионат мира - ему смешно. А сборная проигрывает.

12. Сергей Устюгов упал и занял последнее место в квалификации лыжного спринта.

13. Российские девушки стали третьими на хоккейном МЧМ, но запомнили мы их не за это. Выиграли американки.