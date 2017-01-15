Форвард «Флориды» Яромир Ягр в игре с «Коламбусом» (4:3) забросил победную шайбу и был признан второй звездой матча.

44-летний чех обновил рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по числу победных голов (134).

На втором месте в списке – Фил Эспозито (118 шайб). Ближайший преследователь Ягра среди действующих игроков – нападающий «Колорадо» Джером Игинла (97 победных голов).

В 45 матчах текущего сезона на счету Ягра 27 (8+19) очков.