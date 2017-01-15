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    НХЛ. Ягр обновил рекорд лиги по победным голам

    Теги Флорида Коламбус Яромир Ягр видео НХЛ

    Форвард «Флориды» Яромир Ягр в игре с «Коламбусом» (4:3) забросил победную шайбу и был признан второй звездой матча.

    44-летний чех обновил рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по числу победных голов (134).

    На втором месте в списке – Фил Эспозито (118 шайб). Ближайший преследователь Ягра среди действующих игроков – нападающий «Колорадо» Джером Игинла (97 победных голов).

    В 45 матчах текущего сезона на счету Ягра 27 (8+19) очков.

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