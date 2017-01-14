В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе состоится дерби между «Клипперс» и «Лейкерс». В Чикаго сойдутся рассчитывающие на попадание в зону плей-офф «Буллс» и «Пеликанс».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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