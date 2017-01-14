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    НБА. Регулярный чемпионат. «Клипперс» против «Лейкерс», «Чикаго» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Клипперс Лейкерс Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта

    В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе состоится дерби между «Клипперс» и «Лейкерс». В Чикаго сойдутся рассчитывающие на попадание в зону плей-офф «Буллс» и «Пеликанс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Клипперс – Лейкерс
    Дата проведения
    14 января, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Чикаго – Новый Орлеан
    Дата проведения
    15 января, 01.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Финикс – Сан-Антонио
    Дата проведения
    15 января, 02.00, «Mexico City Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Вашингтон – Филадельфия
    Дата проведения
    15 января, 04.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Юта – Орландо
    Дата проведения
    15 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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