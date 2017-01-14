Антонио Конте: «Коста не тренировался со вторника, потому что почувствовал боль в спине»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о травме форварда Диего Косты.
«Во вторник Коста не смог завершить тренировку, потому что почувствовал боль в спине.
После этого Диего не тренировался с командой», – сказал Конте.
Напомним, ранее сообщалось, что у Косты и Конте произошел конфликт после того, как форвард получил предложение от китайского клуба.
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