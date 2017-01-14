Главный тренер Антонио Конте рассказал о травме форварда Диего Косты.

«Во вторник Коста не смог завершить тренировку, потому что почувствовал боль в спине.

После этого Диего не тренировался с командой», – сказал Конте.

Напомним, ранее сообщалось, что у Косты и Конте произошел конфликт после того, как форвард получил предложение от китайского клуба.