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    Антонио Конте: «Коста не тренировался со вторника, потому что почувствовал боль в спине»

    Теги Челси премьер-лига Англия Антонио Конте Диего Коста

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о травме форварда Диего Косты.

    «Во вторник Коста не смог завершить тренировку, потому что почувствовал боль в спине.

    После этого Диего не тренировался с командой», – сказал Конте.

    Напомним, ранее сообщалось, что у Косты и Конте произошел конфликт после того, как форвард получил предложение от китайского клуба.

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