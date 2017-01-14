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    УЕФА 2 марта рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификацию за кокаин

    Теги ЦСКА Роман Еременко Премьер-лига Россия УЕФА сборная Финляндии дисквалификации допинг Юрий Зайцев

    Спортивный юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, рассказал, когда в УЕФА будет рассмотрена апелляция игрока на двухлетнюю дисквалификацию.

    «Рассмотрение апелляции состоится 2 марта», – сообщил Зайцев.

    Еременко был отстранен от игр 6 октября, а затем дисквалифицирован на два года. В пробе игрока после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2) были обнаружены следы кокаина.

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