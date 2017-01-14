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    «Ювентус» готов продать Дибалу за 200 млн евро после ЧМ-2018

    Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы ЧМ-2018 Пауло Дибала

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вряд ли покинет команду в ближайшие несколько трансферных окон.

    23-летний форвард близок к продлению соглашения с туринским клубом до лета 2021 года.

    Зарплата аргентинца вырастет до 7 миллионов евро в год, а вот суммы отступных в соглашении Дибалы, скорее всего не будет.

    «Ювентус» готовится начать переговоры о продаже футболиста не ранее 2018 года.

    В клубе рассчитывают, что после чемпионата мира в России Дибалу можно будет продать за 200 миллионов евро.

    Именно эту сумму итальянцы называли «Реалу» и «Барселоне», когда обе испанских команды интересовались игроком.

    Подробную статистику выступлений Дибалы смотрите здесь.

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