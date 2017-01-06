Дибала отклонил предложение «Барселоны» и хочет перейти в «Реал»

Форвард Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Реале».

По информации Marca, аргентинец хочет перейти в «Реал» и несколько дней назад отклонил предложение «Барселоны». «Ювентус» хочет сохранить Дибалу и предлагает ему продлить контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год – столько же зарабатывает .

«Реал» также заинтересован в Дибале и знает, что он хотел бы оказаться в . «Реал» дождется окончания переговоров Дибалы с , чтобы выстроить стратегию по его приобретению.