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    Дибала отклонил предложение «Барселоны» и хочет перейти в «Реал»

    Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Пауло Дибала

    Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Реале».

    По информации Marca, аргентинец хочет перейти в «Реал» и несколько дней назад отклонил предложение «Барселоны». «Ювентус» хочет сохранить Дибалу и предлагает ему продлить контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год – столько же зарабатывает Гонсало Игуаин.

    «Реал» также заинтересован в Дибале и знает, что он хотел бы оказаться в Мадриде. «Реал» дождется окончания переговоров Дибалы с «Ювентусом», чтобы выстроить стратегию по его приобретению.

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