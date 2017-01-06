Дибала отклонил предложение «Барселоны» и хочет перейти в «Реал»
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Реале».
По информации Marca, аргентинец хочет перейти в «Реал» и несколько дней назад отклонил предложение «Барселоны». «Ювентус» хочет сохранить Дибалу и предлагает ему продлить контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год – столько же зарабатывает Гонсало Игуаин.
«Реал» также заинтересован в Дибале и знает, что он хотел бы оказаться в Мадриде. «Реал» дождется окончания переговоров Дибалы с «Ювентусом», чтобы выстроить стратегию по его приобретению.
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