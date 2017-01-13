Туран готов подписать 3-летний контракт с «Шанхай Шеньхуа» на 60 млн евро

«Шанхай Шеньхуа» близок к приобретению полузащитника «Барселоны» .

29-летний хавбек сборной Турции согласился подписать трехлетний контракт с китайским клубом, в котором он будет получать 20 миллионов евро в год.

также выплатит солидную сумму «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Гуанчжоу Эвергранд» предложил Турану 3-летний контракт на 50 миллионов евро.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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