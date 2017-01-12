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    Неймар прервал 11-матчевую безголевую серию в «Барселоне»

    Теги Барселона Атлетик примера Испания Кубок Испании видео Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар в ответной игре 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (3:1) забил гол, реализовав пенальти.

    Бразилец прервал 11-матчевую безголевую серию в каталонском клубе.

    Последний раз Неймар отличался за «Барселону» в официальных играх 19 октября в групповом этапе Лиги чемпионов – против «Манчестер Сити» (4:0).

    В 14 матчах текущего чемпионата Испании на его счету 4 гола и 8 результативных передач.

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