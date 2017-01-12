Неймар прервал 11-матчевую безголевую серию в «Барселоне»

Форвард «Барселоны» в ответной игре 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (3:1) забил гол, реализовав пенальти.

Бразилец прервал 11-матчевую безголевую серию в каталонском клубе.

Последний раз Неймар отличался за «Барселону» в официальных играх 19 октября в групповом этапе Лиги чемпионов – против «Манчестер Сити» (4:0).

В 14 матчах текущего чемпионата Испании на его счету 4 гола и 8 результативных передач.