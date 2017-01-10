предположил, какие квоты получат континентальные конфедерации в связи с расширением числа участников чемпионата мира.

Европа, по версии телеканала, увеличит свою квоту с 13 команд до 16, Африка – с 5 до 9, а Южная Америка с 4,5 (4 сборные сейчас попадают в финальную часть турнира напрямую, еще одна – через стыковые матчи) до 6.

Официально о том, как будут распределены квоты, будет объявлено позднее.