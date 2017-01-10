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    Sky Sports: квота Европы на ЧМ будет увеличена до 16 команд, Южной Америки – до 6, Африки – до 9

    Теги УЕФА ФИФА фото КОНКАКАФ чемпионат мира Sky Sports ЧМ-2026

    Sky Sports предположил, какие квоты получат континентальные конфедерации в связи с расширением числа участников чемпионата мира.

    Европа, по версии телеканала, увеличит свою квоту с 13 команд до 16, Африка – с 5 до 9, а Южная Америка с 4,5 (4 сборные сейчас попадают в финальную часть турнира напрямую, еще одна – через стыковые матчи) до 6.

    Официально о том, как будут распределены квоты, будет объявлено позднее.

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