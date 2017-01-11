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    Крымчанин получил два года тюрьмы условно за разжигание в соцсети ненависти к фанатам «Спартака»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия происшествия болельщики

    Нахимовский районный суд Севастополя признал крымчанина Виталия Славиковского виновным в возбуждении ненависти к фанатам московского «Спартака» и к «группам лиц по признаку национальности».

    Мужчина 1986 года рождения приговорен к двум годам лишения свободы условно.

    По версии следствия, Славиковский на своей странице «ВКонтакте» с ноября 2014 по май 2015 года публиковал посты агрессивного характера, содержащие ненормативную лексику. Высказывания мужчины правозащитники расценили как экстремистские.

    Славиковский ранее уже имел проблемы с законом. 8 февраля 2016 года он был признан виновным в демонстрации материалов, содержащих изображение нацистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

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