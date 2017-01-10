Телекомментатор Александр Шмурнов поделился мнением о расширении числа участников чемпионатов мира, начиная с 2026 года.

«Предложенный формат: 16 групп по 3 команды, дальше по одному победителю в плей-офф и олимпийка до финала представляется мне близким к оптимальному. По-прежнему максимумом останутся 7 матчей и 32 дня, структура изменится только вширь. На турнир приедут зрители из большего числа стран, матчей станет 80 вместо 64, доходы вырастут, зрелища мы получим больше, в общем, фестиваль – а именно как к фестивалю и стоит сейчас относиться к чемпионату мира – только окрепнет.

Разговоры в пользу бедных «второго рода», то есть: «ах, какой ужас: всего два матча – и домой» или «где же в отсталой стране-хозяйке чемпионата мира найти 47 баз для приема сборных?» мне кажутся совсем смешными. Вы уж решите: нравятся вам разговоры в пользу бедных в принципе или не нравятся? По мне, «бедные» должны сказать спасибо, что они примут участие в фестивале, а не ныть, дескать, ой, какой короткий праздник. Если же речь идет о «бедных» странах-организаторах, то они должны сказать спасибо, что стали странами-организаторами и сделают благодаря этому шаг к богатству.

Посерьезнее вопрос: размытие уровня турнира. Но штука в том, что главное размытие уровня – не в росте количества команд, а в распределении квот. Когда Того или Новая Зеландия попадают на чемпионат мира, а Швеция, Чехия, Бельгия, Хорватия или Россия – не попадают, это аномальная чушь. При 48 участниках безобразий станет меньше. Современная футбольная Европа не может быть представлена 13-14 командами на мундиале. Чемпионат Европы с 24 командами, возможно, кому-то показался слегка раздутым, да и то – слегка. А Исландию с Венгрией и Албанией все только и знали, что хвалили. 20 команд на крупном форуме – идеальное представительство для Старого Света, где в развитые в футбольном отношении превратились как минимум 30 стран, а не 10, как было лет 40 назад. Надеюсь, что европейских путевок и будет теперь 20.

В Южной Америке нынче за четыре с половиной путевки в Саранск и Екатеринбург бьются примерно на равных семь роскошнейших сборных, а любая из трех оставшихся, скорее всего, спокойно обыграла бы многих азиатов и африканцев, которые в Россию приедут. Если вместо четырех с половиной КОНМЕБОЛ получит шесть полновесных мест – это тоже будет отлично. Остальной запас и впрямь можно выделить «на усиление популистских мер», и ничего в этом ужасного я тоже не нахожу. Да, организация, объединяющая представителей всех стран мира и занимающаяся самой популярной игрой планеты должна быть умеренно популистской.

Наконец, о формуле первого раунда. Я вообще всегда за олимпийку, за матчи на выбывание. Потому что круговые турниры дают поводы для махинаций. Для игрищ вроде ФРГ – Австрия 1982 года или для скандинавских ничьих. При трех командах в группе большинство видов договорняков просто отомрет, они станут невозможны математически. Выходит из группы всего одна команда, с кем ей договориться-то? Останется, конечно, судейский произвол, но он, увы, работает при любой системе и с ним, к счастью, идет борьба благодаря введению видео», – отметил Шмурнов.