«Спартак» хочет купить Фонте или Бранислава Ивановича

включился в борьбу за центрального защитника «Саутгемптона» , на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».

По информации «Спорт-Экспресса», красно-белые сделали официальный запрос в английский клуб по поводу трансфера 33-летнего игрока сборной Португалии, видя в нем потенциальную замену Сальваторе Боккетти и Сердару Ташчи, которые в январе могут сменить клуб.

Недавно Фонте подал в трансферный запрос, чтобы получить разрешение на ведение переговоров с другими командами.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов приобрести его за 5 миллионов фунтов, тогда как «святые» требуют 15 миллионов. Контракт Фонте рассчитан до лета 2018 года.

Кроме того, «Спартак» контактировал с защитником Браниславом Ивановичем (экс-«Локомотив»), но тот, скорее всего, выберет Китай или останется в лондонском клубе.