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    «Спартак» хочет купить Фонте или Бранислава Ивановича

    Теги Спартак Бранислав Иванович Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Жозе Фонте

    «Спартак» включился в борьбу за центрального защитника «Саутгемптона» Жозе Фонте, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».

    По информации «Спорт-Экспресса», красно-белые сделали официальный запрос в английский клуб по поводу трансфера 33-летнего игрока сборной Португалии, видя в нем потенциальную замену Сальваторе Боккетти и Сердару Ташчи, которые в январе могут сменить клуб.

    Недавно Фонте подал в «Саутгемптон» трансферный запрос, чтобы получить разрешение на ведение переговоров с другими командами.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» готов приобрести его за 5 миллионов фунтов, тогда как «святые» требуют 15 миллионов. Контракт Фонте рассчитан до лета 2018 года.

    Кроме того, «Спартак» контактировал с защитником «Челси» Браниславом Ивановичем (экс-«Локомотив»), но тот, скорее всего, выберет Китай или останется в лондонском клубе.

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