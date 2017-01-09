Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после матча 17-го тура примеры с (1:1) оценил эпизоды, в которых мяч попал в руку ему и хавбека соперника .

«У вас есть возможность сравнить моменты.

Судите о намеренности действий. Посмотрите, чья рука находилась в естественном положении, а чья – нет.

Нет смысла что-либо говорить, но я не могу отрезать себе руку. Другое дело, когда играешь рукой», – сказал Маскерано.

«Я видел, что у Маскерано была рука». Как нужно болеть, чтобы «Барса» не победила