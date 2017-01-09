Хавьер Маскерано: «Игра рукой? Я не могу отрезать себе руку»
Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после матча 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) оценил эпизоды, в которых мяч попал в руку ему и хавбека соперника Бруно Сориано.
«У вас есть возможность сравнить моменты.
Судите о намеренности действий. Посмотрите, чья рука находилась в естественном положении, а чья – нет.
Нет смысла что-либо говорить, но я не могу отрезать себе руку. Другое дело, когда играешь рукой», – сказал Маскерано.
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