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    Хавьер Маскерано: «Игра рукой? Я не могу отрезать себе руку»

    Теги Барселона Вильярреал примера Испания судьи Хавьер Маскерано Бруно Сориано

    Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после матча 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) оценил эпизоды, в которых мяч попал в руку ему и хавбека соперника Бруно Сориано.

    «У вас есть возможность сравнить моменты.

    Судите о намеренности действий. Посмотрите, чья рука находилась в естественном положении, а чья – нет.

    Нет смысла что-либо говорить, но я не могу отрезать себе руку. Другое дело, когда играешь рукой», – сказал Маскерано.

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