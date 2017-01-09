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    Луис Энрике: «Хотел бы сказать, что «Барселона» играла плохо, но это не так»

    Теги Барселона Вильярреал примера Испания Иван Ракитич Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги матча чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:1).

    «Хотел бы сказать, что «Барселона» играла плохо, но это не так. Против «Атлетика» и «Вильярреала» мы сыграли удовлетворительно, но результат получился плохим. Мы заслуживали три очка, у нас было много моментов, поэтому сейчас команда не в настроении.

    Я принимаю решения и определяю заявку на матч. Информация о Ракитиче в прессе (о возможном переходе в «Манчестер Сити» — прим. Sports.ru) не соответствует действительности. В хорватских, испанских и английских СМИ нет и четверти правды об этом. Ракитича не было в заявке по другой причине.

    Я восхищаюсь «Вильярреалом», он один лучших по игре в обороне. Но «Барселона» более мастеровитая команда», — сказал Луис Энрике.

    После 17 матчей каталонцы занимают в таблице примеры 3-е место, отставая от лидирующего «Реала» на 5 очков, при этом у мадридцев на одну игру меньше.

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