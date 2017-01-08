Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о размере зарплат в команде и проблемах финансирования российских клубов.

«Клубы, которые живут на бюджетные деньги, должны платить игрокам не больше миллиона рублей в месяц. Можно и меньше. В «Урале» в среднем так и есть, бывает и выше.

Другой вопрос, что клубы порой начинают переманивать игрока, предлагают футболисту в два раза больше, чем в других командах, а потом у них не хватает средств на зарплаты игрокам. Вы изначально рассчитывайте свой бюджет, живите по средствам. Посмотрите на «Амкар», это хороший пример для подражания.

Мне обидно, что все набрасываются только на наш вид спорта. Все футболистов считают бездельниками, а игроки очень много работают, подвергаются травмам, половина из них завершают карьеру инвалидами. Но, пожалуй, мы действительно несколько переоцениваем своих футболистов. Ни один региональный бюджет не может потянуть такие деньги. Надо потихоньку привести суммы к адекватным цифрам.

Я был в Томске, разговаривал с простыми людьми. Они разводят руками: «Что мы можем сделать, если даже аптеки здесь принадлежат москвичам»? Денег нет, не могут помочь своей команде. Хотя в этом городе очень любят футбол, большие традиции. Люди приходят на стадион и в мороз, и в холод.

«Урал» живет по средствам. Трансферное окно закрывается нескоро, еще одного-двух игроков возьмем. Все ищут форвардов, мы не исключение. Они вымирают как динозавры. Погребняк? Он не входит в наши планы. И потом, мы же понимаем, какая у него зарплата.

После отпуска обсудим продление контракта с Павлюченко. Посмотрим, как он себя чувствует, хочет ли продолжать. Иногда ведь люди устают, хотят быть с семьей поближе. Мы к Роме очень тепло относимся, он для нас играет большую роль», – сказал Иванов.