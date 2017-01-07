Президент «Баварии» заявил, что клуб в случае необходимости располагает серьезными средствами на приобретение новых игроков.

«У «Баварии» бесконечные ресурсы для усиления состава, когда это необходимо.

Однажды, когда мы поймем, что это нужно, мы снова наведаемся в нашу казну», – сказал Хенесс в эфире Sky.

В 2012 году заплатила «Атлетику» 40 миллионов евро за Хави Мартинеса. Это трансферный рекорд клуба.