Ули Хенесс: «У «Баварии» бесконечные ресурсы для усиления состава, когда это необходимо»
Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб в случае необходимости располагает серьезными средствами на приобретение новых игроков.
«У «Баварии» бесконечные ресурсы для усиления состава, когда это необходимо.
Однажды, когда мы поймем, что это нужно, мы снова наведаемся в нашу казну», – сказал Хенесс в эфире Sky.
В 2012 году «Бавария» заплатила «Атлетику» 40 миллионов евро за Хави Мартинеса. Это трансферный рекорд клуба.
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