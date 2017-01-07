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    Ули Хенесс: «У «Баварии» бесконечные ресурсы для усиления состава, когда это необходимо»

    Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс возможные трансферы

    Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб в случае необходимости располагает серьезными средствами на приобретение новых игроков.

    «У «Баварии» бесконечные ресурсы для усиления состава, когда это необходимо.

    Однажды, когда мы поймем, что это нужно, мы снова наведаемся в нашу казну», – сказал Хенесс в эфире Sky.

    В 2012 году «Бавария» заплатила «Атлетику» 40 миллионов евро за Хави Мартинеса. Это трансферный рекорд клуба.

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