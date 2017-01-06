Дмитрий Селюк, агент форварда , рассказал, какие есть варианты продолжения карьеры у его клиента.

«У него контракт с , а что будет… Я хотел, чтобы он перешел в «Малагу», но сделало все, чтобы этот переход не состоялся. Бумаги были готовы, но они почему-то тянули время.

Если другую команду не найдем, есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в , либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму , и футболист возвращается», – сказал Селюк.