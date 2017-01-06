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    Дмитрий Селюк: «Либо Траоре остается в ЦСКА, либо они выплачивают «Монако» компенсацию за разрыв аренды»

    Теги ЦСКА Монако Премьер-лига Россия лига 1 Франция Дмитрий Селюк Ласина Траоре агенты

    Дмитрий Селюк, агент форварда Ласина Траоре, рассказал, какие есть варианты продолжения карьеры у его клиента.

    «У него контракт с ЦСКА, а что будет… Я хотел, чтобы он перешел в «Малагу», но «Монако» сделало все, чтобы этот переход не состоялся. Бумаги были готовы, но они почему-то тянули время.

    Если другую команду не найдем, есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму «Монако», и футболист возвращается», – сказал Селюк.

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