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    Мусса Маазу: «ЦСКА отдавал меня в аренду, когда я этого не хотел, но у меня не было никакого выбора»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Д2 Франция Аяччо Мусса Маазу

    Бывший нападающий ЦСКА Мусса Маазу рассказал, что московский клуб отдавал его в аренду без его согласия.

    – К 28 годам вы успели поиграть за 11 разных клубов. Как это получилось?

    – Из-за клуба, который отдавал меня в аренду. У меня не было выбора. Я должен был уехать, чтобы играть. В восточных странах все совсем не так, как во Франции. Клуб сам решает, отдавать тебя в аренду или нет.

    – Говорите, что у вас не было выбора?

    – Да, были такие ситуации с арендой, когда у меня не было никакого выбора. Были моменты, когда я не хотел куда-то идти...

    – Когда это было?

    – Все в прошлом. Я не хотел говорить об этом. Было много аренд, в которые я не хотел уходить. Этого хотел клуб.

    Но я не зря тратил время. Это позволило мне попутешествовать, открыть для себя много вещей, – заявил Маазу.

    ЦСКА был единственным клубом, который отдавал Маазу в аренду. Права на него принадлежали армейцам с 2009 по 2012 год, и с 2010 года он дважды побывал в аренде в «Монако», по разу – в «Бордо», «Зюлте-Варегеме» и «Ле Мане».

    Статистику Маазу, проведшего за ЦСКА 17 матчей, можно посмотреть здесь.

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