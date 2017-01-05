Защитник «Анжи» Тигиев может перейти в «Спартак»
«Спартак» является фаворитом в борьбе за левого защитника «Анжи» Георгия Тигиева.
21-летний футболист может перейти в московский клуб и провести в «Анжи» остаток сезона на правах аренды.
Тигиев занял третье место в голосовании за лучшего молодого футболиста России («Первая пятерка»).
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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