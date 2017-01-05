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    Защитник «Анжи» Тигиев может перейти в «Спартак»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия возможные трансферы Анжи Георгий Тигиев

    «Спартак» является фаворитом в борьбе за левого защитника «Анжи» Георгия Тигиева.

    21-летний футболист может перейти в московский клуб и провести в «Анжи» остаток сезона на правах аренды.

    Тигиев занял третье место в голосовании за лучшего молодого футболиста России («Первая пятерка»).

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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