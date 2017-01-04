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    Агент Самариса: «У меня не было никаких контактов с представителями «Зенита»

    Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика Премьер-лига Россия возможные трансферы Андреас Самарис

    Агент полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса прокомментировал интерес со стороны «Зенита».

    «Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в «Зенит». Лучше вам спросить об этом в «Бенфике» или в самом «Зените».

    Андреас – профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с «Бенфикой», и он счастлив в этой команде.

    У меня же не было никаких контактов с представителями «Зенита», так что данная информация всего лишь слухи», – сказал Самарис.

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