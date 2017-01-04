Агент полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса прокомментировал интерес со стороны .

«Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в «Зенит». Лучше вам спросить об этом в «Бенфике» или в самом «Зените».

Андреас – профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с «Бенфикой», и он счастлив в этой команде.

У меня же не было никаких контактов с представителями «Зенита», так что данная информация всего лишь слухи», – сказал Самарис.