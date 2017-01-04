«Зенит» готов заплатить за Самариса 20 миллионов евро

Стали известны детали возможного перехода хавбека Андреаса Самариса из «Бенфики» в .

Российский клуб готов заплатить за полузащитника 20 миллионов евро. «Зенит» интересовался греком еще летом.

Хавбек рассматривается в качестве замены полузащитнику Акселю Витцелю, перешедшему в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Летом 2014 года купила грека у «Олимпиакоса» за 10 миллионов евро.