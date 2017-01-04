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    «Ман Сити» намерен летом купить Люку Эрнандеса у «Атлетико»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Алавес Люка Эрнандес Тео Эрнандес

    «Манчестер Сити» заинтересован в защитнике «Атлетико» Люке Эрнандесе.

    Английский клуб и тренер Хосеп Гвардиола готовы ждать летнего трансферного окна, чтобы попытаться заполучить футболиста. Нынешний сезон «Манчестер Сити», скорее всего, доиграет с имеющимся составом оборонительной линии.

    Английский клуб прошлым летом уже делал предложения, касавшиеся Эрнандеса и его младшего брата Тео – защитника, который принадлежит «Атлетико» и сейчас играет за «Алавес» на правах аренды. Сумма возможного трансфера Люки оценивается в 20 миллионов фунтов.

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