«Ман Сити» намерен летом купить Люку Эрнандеса у «Атлетико»

заинтересован в защитнике «Атлетико» Люке Эрнандесе.

Английский клуб и тренер Хосеп Гвардиола готовы ждать летнего трансферного окна, чтобы попытаться заполучить футболиста. Нынешний сезон «Манчестер Сити», скорее всего, доиграет с имеющимся составом оборонительной линии.

Английский клуб прошлым летом уже делал предложения, касавшиеся Эрнандеса и его младшего брата Тео – защитника, который принадлежит и сейчас играет за «Алавес» на правах аренды. Сумма возможного трансфера Люки оценивается в 20 миллионов фунтов.