«Ювентус» отказался продавать Манджукича в новый клуб Витцеля за 28 млн евро
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич интересен «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Китайский клуб предлагал туринцам 28-миллионов евро, а 30-летнему хорвату зарплату 7,5 миллиона в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Однако «Ювентус» отклонил это предложение после того, как хавбек «Зенита» Аксель Витцель решил перейти не в итальянскую команду, а именно в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Кроме того, сам Манджукич не заинтересован в отъезде в Китай.
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