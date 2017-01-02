Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ювентус» отказался продавать Манджукича в новый клуб Витцеля за 28 млн евро

    Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Марио Манджукич высшая лига Китай Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич интересен «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    Китайский клуб предлагал туринцам 28-миллионов евро, а 30-летнему хорвату зарплату 7,5 миллиона в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

    Однако «Ювентус» отклонил это предложение после того, как хавбек «Зенита» Аксель Витцель решил перейти не в итальянскую команду, а именно в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    Кроме того, сам Манджукич не заинтересован в отъезде в Китай.

    Опрос

    Ехать в Китай на пике карьеры - это что?

    16390 голосов 55
    • ок, от таких денег глупо отказываться
      52%
    • позор, нормальные спортсмены так не делают
      48%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться