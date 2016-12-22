«Спартак» предлагал Манджукичу зарплату 6 млн евро в год, игрок отказался от перехода
Руководство «Спартака» проявляло интерес к нападающему «Ювентуса» Марио Манджукичу.
Московский клуб готов был платить 30-летнему хорватскому форварду 6 миллионов евро в год, но футболист отклонил предложение.
После этого «Спартак» сосредоточился на покупке футболиста «Милана» Луиса Адриано.
В этом сезоне Манджукич в 16 матчах чемпионата Италии забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.