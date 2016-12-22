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    «Спартак» предлагал Манджукичу зарплату 6 млн евро в год, игрок отказался от перехода

    Теги Спартак Ювентус Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Марио Манджукич

    Руководство «Спартака» проявляло интерес к нападающему «Ювентуса» Марио Манджукичу.

    Московский клуб готов был платить 30-летнему хорватскому форварду 6 миллионов евро в год, но футболист отклонил предложение.

    После этого «Спартак» сосредоточился на покупке футболиста «Милана» Луиса Адриано.

    В этом сезоне Манджукич в 16 матчах чемпионата Италии забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    «Бейцзин Гуоань» готов заплатить за Манджукича 35 млн евро

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